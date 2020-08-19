Україна вийшла з чотирьох авіаційних угод СНД

Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з чотирьох міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав.

Як заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 19 серпня, документи втратили сенс через агресивні дії Росії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наш уряд продовжує політику виходу із різного роду угод про співробітництво у рамках СНД, тому сьогодні ми денонсуємо, тобто фактично розриваємо угоду про радіонавігаційне забезпечення та угоди, які стосуються цивільної авіації. Україна є частиною міжнародних та двосторонніх договорів у цих сферах, то денонсація таких угод - у першу чергу відповідь на порушення Росією норм міжнародного права, анексію наших територій», - сказав Шмигаль.

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Як зазначив Прем'єр, у нинішній ситуації ні про яку співпрацю із РФ не може бути мови. Шість років тому, 1 березня 2014 року, Росія офіційно ухвалила рішення про введення своїх військ на територію України. Тоді у низці міст півдня і сходу України — Харкові, Дніпрі, Одесі, Херсоні, Миколаєві, Донецьку і Луганську, відбулися масові акції з проросійськими гаслами. Це був черговий етап кремлівського сценарію з окупації України, розпочатого, по суті, ще 20 лютого, коли на території Криму з’явилися перші "зелені чоловічки". РФ продовжує чинити агресію проти України. При тому постійно проводить в інформаційному просторі України, інших країн та міжнародних організацій заходи, спрямовані на висвітлення України з негативного боку, на введення в оману. Українська сторона на міжнародній арені змушена нагадати про те, що РФ, розпочавши цю збройну агресію, порушила фундаментальні норми та принципи міжнародного права, низку двосторонніх та багатьох договорів та угод.

Відповідно до сьогоднішнього рішення, Україна денонсувала угоду про дальнє радіонавігаційне забезпечення в Співдружності Незалежних Держав та угоду про практичне використання положень статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Також Україна вийшла з угоди про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації та угоди про співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання.

Фото: kmu.gov.ua