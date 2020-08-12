Україна виходить з угоди СНД про прикордонну співпрацю
Таке рішення ухвалено на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначається у пояснювальній записці, угоду було укладено з метою сприяння у співробітниці прикордонних військ у підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації офіцерських кадрів і молодших фахівців для прикордонних військ. Однак ця мета не була досягнута, оскільки Україна не приєдналася до ряду установчих документів у сфері прикордонної співпраці у СНД та брала участь у роботі Ради командувачів прикордонними військами виключно як спостерігач і не мала відношення до питань розробки, прийняття та реалізації рішень цього органу.
Зазначається, що посилання на цю угоду міститься в ряді міжнародних договорів, які наразі не є актуальними для України і не містять інформації про наявність зобов’язань, що виникли для нашої держави за час дії цієї угоди.
«Ураховуючи вищезазначене та збройну агресію Російської Федерації, яка є стороною угоди, Україні доцільно вийти з угоди», - йдеться у пояснювальній записці.
Документ передбачає вихід України з цієї угоди і надання доручення МЗС поінформувати про це Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав.
Як повідомлялося, 5 серпня Україна вийшла з угоди про співробітництво прикордонних військ держав - учасниць СНД з питань науково-дослідної діяльності.