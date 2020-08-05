Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД

Кабмін підтримав постанову про вихід України з угоди про співробітництво прикордонних військ держав - учасниць СНД з питань науково-дослідної діяльності.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 5 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що цю угоду було укладено з метою співробітництва прикордонних військ у науково-дослідній діяльності на принципах рівності, прямих зв’язків і взаємної вигоди.

Підкреслюється, що ця мета не була досягнута, оскільки Україна не приєдналася до ряду установчих документів у сфері прикордонної співпраці у СНД та брала участь у роботі Ради командувачів прикордонними військами виключно як спостерігач і не мала відношення до питань розробки, прийняття та реалізації рішень, які ухвалювалися цією Радою.

«Ураховуючи збройну агресію Російської Федерації, яка є стороною угоди, Україні доцільно вийти з угоди», - наголошується у документі.

Уточнюється, що вихід Української держави із цієї угоди має відбуватися у формі постанови Кабміну.

Постановою передбачено надання доручення МЗС щодо інформування Виконавчого комітету СНД, як депозитарія цієї угоди, про вихід України з угоди про співробітництво прикордонних військ у науково-дослідній діяльності.

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Згідно з пояснювальною запискою, реалізація цього документа, як очікується, матиме позитивний вплив на інтереси держави, оскільки припинить зобов’язання України щодо можливості співпраці в галузі наукових досліджень та впровадження технічних засобів охорони кордонів з РФ, яка є стороною угоди, та дозволить розвивати можливості співпраці в цій галузі в межах двосторонніх угод з іншими державами, що надалі сприятиме забезпеченню ключових інтересів нашої країни у сфері нацбезпеки України.