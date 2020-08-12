Уряд денонсував угоду про співпрацю в галузі культури між країнами СНД

Кабінет міністрів ухвалив постанову про денонсацію Угоди про співробітництво в галузі культури, вчиненої 15 травня 1992 р. у м. Ташкенті.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 12 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт Постанови "Про денонсацію Угоди про співробітництво в галузі культури" розроблено у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, фактичне співробітництво з Росією припинене, а співпраця з іншими державами – учасницями СНД відбувається у двосторонньому форматі на основі укладених нових та/або діючих двосторонніх договорів», - ідеться в пояснювальній записці.

Як повідомляється, документ розроблено на виконання Указу Президента України від 19 травня 2018 року №139 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав».

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Міністерство культури та інформаційної політики України в межах компетенції проаналізувало чинні міжнародні договори в рамках СНД щодо їх відповідності національним інтересам та вважає недоцільною подальшу участь України в Угоді про співробітництво в галузі культури, вчиненої 15 травня 1992 р. у м. Ташкенті.

22 серпня ц.р. уряд ухвалив рішення про вихід України з Угод про гуманітарне співробітництво та про Раду з гуманітарного співробітництва держав–учасниць СНД.