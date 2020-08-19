Кабмін починає підготовку до місцевих виборів: МОЗ має розробити рекомендації

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я напрацювати рекомендації щодо проведення місцевих виборів у зв'язку із подальшим розповсюдженням коронавірусної інфекції.

Про це він сказав на засіданні уряду в середу, 19 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд уже зараз розпочинає підготовку, аби безпечно провести місцеві вибори в жовтні. У нас вже є звернення та пропозиції громадських організацій щодо забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту. Прошу Міністерство охорони здоров'я відпрацювати це питання, розробити рекомендації щодо безпечного проходження виборчого процесу", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що часу залишилося небагато, тож варто якнайшвидше розробити відповідні протоколи, рекомендації, пропозиції та передати їх Центральній виборчій комісії та на місця.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори.

Станом на 19 серпня в країні підтверджено 96 403 випадки COVID-19, з них за добу - 1967. Протягом доби зафіксовано 28 нових летальних випадків.