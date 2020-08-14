ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів до нових райрад

Центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня перші вибори депутатів районних рад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Комісії.

"14 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого відповідно до Конституції України, Виборчого кодексу України та Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року "Про утворення та ліквідацію районів" Комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення прийнято Комісією з метою забезпечення виборчих прав громадян, дотримуючись принципів та засад виборчого процесу, ґрунтуючись на принципі верховенства права.

Про наявність підстав для призначення Центральною виборчою комісією виборів депутатів районних рад в Україні на новій територіальній основі також указано в листі Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування від 13 серпня 2020 року. Вказаний лист надісланий до ЦВК Комітетом за результатами розгляду відповідного звернення Комісії, про яке повідомлялося раніше.

Окрім того, 14 серпня 2020 року до Комісії надійшов лист Міністерства розвитку громад та територій України, до якого додано, зокрема, перелік районних рад.

фото: ЦВК