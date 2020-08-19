Аваков обіцяє "найвищі стандарти" правопорядку на місцевих виборах

Міністерство внутрішніх справ готове забезпечити проведення місцевих виборів за найвищими стандартами.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час наради, присвяченої підготовці до місцевих виборів, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МВС.

У нараді взяли участь представників Нацполіції, Офісу Президента та громадянської мережі ОПОРА.

«МВС готове забезпечити правопорядок у частині виборчого законодавства за найвищими стандартами. Ми маємо відповідний досвід попередніх років, коли робота правоохоронців під час виборчого процесу була оцінена досить високо, а сам процес виборів отримав найвищі оцінки європейського співтовариства – з погляду дотримання усіх демократичних стандартів», – зазначив Аваков.

Учасники зустрічі обговорили питання вдосконалення виборчого законодавства, усунення спроб незаконного впливу на виборчий процес, а також проаналізували низку випадків перших порушень та координацію зусиль для протидії таким спробам.

За словами керівника ОПОРИ Ольги Айвазовської, одним з важливих пунктів внесення змін до Виборчого кодексу має стати скорочення терміну тривалості охорони поліцією приміщень для голосування, що нині становить 8 днів.

«У цьому немає жодного сенсу, адже фактично поліція охоронятиме порожні приміщення для голосування», - зауважила Айвазовська. На її думку, уточнення потребує і положення Виборчого кодексу стосовно надання недостовірних відомостей до Держреєстру виборців.

«Зараз нести відповідальність за недостовірну інформацію може, наприклад, паспортний стіл… Ми ж говоримо, що таку саму відповідальність має нести і сам виборець, якщо він надав про себе недостовірні відомості», – заявила Айвазовська.

На нараді наголошувалося, що такі поодинокі випадки вже зафіксували в Одеській, Львівській, Житомирській та Харківській областях.

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«Ці факти на контролі Національної поліції, яка вживатиме відповідних заходів для реагування. Ми не повинні допустити, щоб вони стали масовими чи могли повпливати на демократичне волевиявлення українців», - наголосив Аваков.

Відповідні зміни до Виборчого кодексу будуть запропоновані на розгляд народних депутатів 25 серпня, під час позачергової сесії Верховної Ради.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. Громадяни обиратимуть депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах, а також міського голову Києва та голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад.

Фото: mvs.gov.ua