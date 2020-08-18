ЦВК просить силовиків надати інформацію про можливість місцевих виборів на Донбасі

Центральна виборча комісія звернулась до низки компетентних органів щодо отримання актуальної інформації про можливі загрози в організації підготовки та проведення перших місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ЦВК, відповідне рішення комісія ухвалила 18 серпня.

“...ЦВК звернулася до Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України, Національної поліції, командувача Об’єднаних сил стосовно надання не пізніше 28 серпня 2020 року актуальної інформації про загрози належній організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями, межі та перелік яких затверджено відповідним Указом Президента України від 7 лютого 2019 року,” - йдеться у повідомленні.

Одночасно Центрвиборчком звернувся до Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА стосовно надання не пізніше 28 серпня актуальних висновків щодо можливості організації підготовки та проведення місцевих виборів на виборчих дільницях, утворених згідно з постановою ЦВК від 25 червня, а також щодо можливості організації підготовки та проведення виборів депутатів районних рад.

У ЦВК наголошують, що комісія не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

Водночас, зважаючи на необхідність забезпечення можливості громадянам реалізувати їхнє право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у виборах, у ЦВК вбачають потребу в уточненні у компетентних органів інформації щодо безпекової ситуації на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

ЦВК на засіданні 8 серпня призначила на 25 жовтня 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.

Окрім того, ЦВК визначила територіальні громади на Донеччині та Луганщині, де неможливо провести у жовтні місцеві вибори. До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.