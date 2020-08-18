На ЦВК чинили тиск у звязку з місцевими виборами – голова Харківської облради

На членів Центральної виборчої комісії певні політики здійснювали тиск, аби вибори до нових укрупнених райрад не були оголошені.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

Він зазначив, що через певний тиск ЦВК не призначила вибори до райрад ще 8 серпня, коли приймалося рішення про вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

«Було дискусійним – і я не знаю, чому – рішення щодо призначення виборів у районні ради укрупнених районів. До того я спілкувався не з одним членом Центральної виборчої комісії – вони були на роздоріжжі. Я б сказав, що окремі політики, можновладці чинили тиск, щоб вибори в районні ради не оголошувати. Та фаховість членів ЦВК взяла гору. Бо вони розуміють, що за чинною Конституцією не можна не оголошувати виборів до райрад», - констатував Чернов.

Він наголосив, що неоголошення виборів до райрад створило б небезпечний прецедент. До того ж, вважає голова Харківської облради, супротивники проведення виборів мали на меті дестабілізацію в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня ЦВК призначила вибори депутатів районних рад.