Інвестиції турецького бізнесу в Україні сягнули $3,6 мільярда

Турецькі інвестори вклали в економіку України 3,6 млрд доларів США. За цим показником Туреччина входить у ТОП-3 на вітчизняному ринку щонайменше у 10 секторах економіки.

Як передає Укрінформ, такі цифри навів президент Асоціації турецьких бізнесменів в Україні (TUİD) Бурак Пехліван виданню Milliyet.

«В Україні діють близько 700 турецьких компаній. Інвестиції становлять 3,6 млрд доларів США. Турецькі інвестори входять до ТОП-3 гравців на ринку як мінімум у 10 секторах», - сказав Пехліван під час онлайн-зустрічі на тему «Ринок та інвестиційно-торгові можливості в Україні», яку організувала торгово-промислова палата турецького міста Бурса.

Він висловив переконання, що в найближчі роки Туреччина матиме можливість активніше інвестувати в Україну.

«У найближчі п’ять років український уряд інвестуватиме в інфраструктуру 25 млрд доларів США. Це відкриє можливості, особливо для виробників та експортерів будівельних матеріалів та турецьких підрядників», - сказав голова TUİD.

За його словами, нині спостерігаються позитивні тенденції в економічних та політичних відносинах між Україною та Туреччиною, які відкривають нові можливості для ділових кіл обох країн.

Як повідомляв Укрінформ, тиждень тому відбулася онлайн-конференція «Україна - Туреччина: нові можливості для співпраці», під час якої заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що за підсумками минулого року Туреччина посіла перше місце серед країн Близькосхідного регіону за обсягом товарообігу з Україною. Наступне засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва заплановано провести в Одесі у вересні.

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За перше півріччя 2020 року товарообіг між двома країнами сягнув 2,27 млрд дол., що на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому Україна зацікавлена в нарощуванні експорту готової продукції. Крім того, серед основних напрямків розвитку двостороннього співробітництва - IT, інновації, промисловість, енергетика та енергоефективність, логістика, транспортна інфраструктура, туризм.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допустив можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною вже цього року.