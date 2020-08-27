Британська економіка рекордно впала через коронавірус

Серед усіх найбільш потужних економік світу британська економіка постраждала найбільше від негативних наслідків коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), за минулі три місяці економіка Великої Британії впала на 20,4% на тлі середнього падіння серед 37 країн-членів ОЕСР у 9,8%.

За словами британського міністра фінансів Ріші Сунака, таке економічне падіння можна пояснити тим, що країна більше сфокусована на наданні послуг, гостинності та витратах споживачів.

На другому місці Іспанія з економічним спадом у 18,5%, а трійку замикає Франція з 13,8%.

Зазначається, що падіння економік країн-членів ОЕСР за другий квартал цього року було більшим, ніж у перші три місяці фінансової кризи у 2009 році. Тоді середнє падіння країн блоку становило «лише» 2,3%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 серпня у світі зафіксували 24 332 280 випадків COVID-19. З них 829 666 - летальні, а 16 873 307 осіб одужали. 1% або 61 566 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані.