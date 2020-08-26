НКРЕКП визначила ставки дохідності для RAB-тарифів обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила норми дохідності на стару та нову базу активів операторів систем розподілу на рівні 3% та 15,72% відповідно.

Про це стало відомо під час засідання Комісії 26 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам необхідно приймати рішення, щоб наводити лад, оскільки 80% мереж зношено", - прокоментували у Комісії.

Затверджені ставки будуть діяти протягом першого регуляторного періоду тривалістю 3 роки.

Розподільчі компанії мають досягнути цільових показників якості електропостачання за 13 років (замість 8).

Таким чином, НКРЕКП схвалила чотири документи:

«Про затвердження Змін до Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики»;

«Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23 липня 2013 року №1009»;

«Про затвердження Змін до постанови НКРЕ від 26 липня 2013 року №1029»;

«Про затвердження Змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії».

Як повідомлялося, стимулююче тарифоутворення – це система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній.

Таке регулювання передбачає, що обленерго гарантовано отримуватимуть прибуток, який залежатиме від загальної вартості активів. Вважається, що це стимулюватиме компанії вкладати кошти у модернізацію активів.

Ставка дохідності для старих і нових активів - ключове питання, щодо якого не могли дійти згоди учасники ринку під час попередніх спроб запровадити стимулююче тарифоутворення.