Суд просять визнати відсутність компетенції у нинішнього складу "тарифної" комісії

Окружний адмінсуд Києва просять визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, суд просять визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Зокрема позивач вказує, що повноваження чотирьох із семи членів НКРЕКП не є чинними з 1 лютого 2020 року, що, на його думку, має наслідком визначення всієї НКРЕКП такою, що не має відповідної компетенції.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 липня затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зокрема, відповідним указом передбачено, що до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена НКРЕКП Олени Антонової; до 1 липня 2021 року - до Оксани Кривенко; до 1 липня 2023 року - до Олексія Магди; до 1 липня 2024 року - до Ольги Бабій та Дмитра Коваленка; до 1 липня 2025 - до Руслана Кайдаша та Валерія Тарасюка.