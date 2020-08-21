Зволікання з підписанням угод УРП коштуватиме Україні понад $450 мільйонів - експерт

Затягування процесу підписання угод про розподіл продукції коштуватиме Україні 450 млн - 1,5 млрд дол.

Про це написав у Facebook виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко, повідомляє Укрінформ.

"На наше переконання, якщо найближчим часом влада не вдасться до радикальних методів та не активізує конструктивну й двосторонню роботу над текстами угод, Україна втратить прямі інвестиції в розмірі від $450 млн до $1,5 млрд. Адже слідом за однією компанією, яка вже вийшла з переговорного процесу, можуть послідувати й інші... А це, в свою чергу, завдасть нищівного удару репутації України на міжнародній арені, продовжить стагнацію газовидобутку та збільшить нашу імпортозалежність", - зазначив Петренко.

Експерт нагадав, що уже минуло майже 14 місяців, відколи Кабінет Міністрів затвердив переможців конкурсів з укладення угод про розподіл продукції (УРП) за 9 нафтогазовими ділянками.

"Теоретично, за цей час держава мала погодити угоди, а інвестори могли б розпочати роботи на площах. Проте не в Україні. Навіть продовження остаточного кінцевого терміну для підписання на 6 місяців до січня 2021 року не вселяє оптимізму. І на це є ряд причин", - написав він.

За його словами, востаннє міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод, яка є відповідальною за весь процес, збиралася наприкінці червня.

"Інвесторам не надані чіткі коментарі й аргументація щодо доопрацьованих проєктів угод. Без сумніву, відсутність системного підходу до проведення переговорів та прийняття рішень затягує будь-які домовленості. Зараз ситуація зайшла у глухий кут: держава, яка як ніхто інший мала б бути зацікавлена у залученні інвестицій та якнайскорішому підписанні угод, поставила «на паузу» проведення перемовин з інвесторами, які хочуть та готові вкладати кошти у розробку українських надр", - підсумував Петренко.

Переможці за вказаним конкурсом були обрані рік тому, у липні 2019 року - тоді Кабінет міністрів України під головуванням Володимира Гройсмана підтримав пропозицію міжвідомчої комісії при Міненерговугіллі укласти угоди про розподіл продукції (УРП) з переможцями конкурсу.

Загалом на конкурс виставили дев'ять ділянок. Переможці: ТОВ “ВЕЛЛ КО” — Угнівська ділянка; Oil&Gas oversеas trading B. V. та ТОВ “Нафтогазексплуатація” — Зінківська ділянка; Ukrainian Energy L. L. C. — Варвинська ділянка; ТОВ “Гео Альянс Партнерство” та Geo Allianсе Рartnership B. V. — Софіївська ділянка; АТ “Укргазвидобування” — Бузівська ділянка; ПрАТ “Видобувна компанія “Укрнафтобуріння” — Русанівська ділянка; АТ “Укргазвидобування” — Берестянська ділянка; АТ “Укргазвидобування” та Vermilion Ukraine Exploration B.V. — Балаклійська ділянка; АТ “Укргазвидобування” та Vermilion Ukraine Exploration B.V. — Іванівська ділянка.

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У лютому 2020 року в Міністерстві енергетики і захисту довкілля сформували робочу групу для узгодження проєктів угод про розподіл продукції. Також було затверджено порядок узгодження проєктів УРП, що полягає в обміні зауваженнями та пропозиціями до проєктів.

У липні уряд продовжив на 6 місяців з дня опублікування результатів конкурсів укладення угод про розподіл вуглеводнів на ділянки Бузівська, Зінківська, Іванівська, Берестянська, Балаклійська, Софіївська, Варвинська та Угнівська.