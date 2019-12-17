Укргазвидобування оскаржить рішення про переможця конкурсу по ділянці Варвинська

АТ "Укргазвидобування" подало позов за результатами конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Варвинська.

Про це повідомляє пресслужба УГВ.

"Минулого тижня, 13 грудня, Укргазвидобування подало до Окружного адміністративного суду міста Києва позовну заяву про скасування рішення міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) в частині висновків та пропозицій щодо визначення переможця конкурсу по ділянці Варвинська", - йдеться у повідомленні.

Укргазвидобування вважає висновки міжвідомчої комісії такими, що порушують законні інтереси державної компанії, і просить суд визнати їх протиправними та зобов’язати комісію повторно оцінити заявки учасників.

У газовидобувній компанії зауважили, що підставою для судового позову стала невідповідність заявки іншого учасника (ТОВ «Юкрейн Енерджі Ел Сі») мінімальним вимогам, затвердженим Кабінетом міністрів для проведення конкурсу. На переконання УГВ, кількість нарахованих комісією балів по найбільш важливих критеріях є непропорційно високою відносно заявлених переможцем пропозицій. Зокрема, в частині виробничої програми, досвіду роботи та обсягу інвестицій.

Укргазвидобування вважає, що його пропозиція була більш конкурентноспроможною, в тому числі щодо розміру інвестицій на рівні 1,5 млрд грн та програми робіт обсягом 750 кв. км 3D сейсміки.

Як повідомлялося, у липні цього року Кабміном було опубліковано розпорядження про визначення переможців конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів на 9 ділянок, по одній (Варвинській) з яких отримала перемогу американська компанія Ukrainian Energy LLC.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 18 грудня 2018 року №1179 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська», площа ділянки становить 3471,26 кв. км. Ділянка включає осадові поклади, що залягають в межах її периметра та обмежена глибиною 10 000 м від поверхні.

Ukrainian Energy LLC (штат Техас, США) заснована з метою входження в нафтогазовидобувний сектор України (зокрема, для участі в конкурсі УРП по Варвинській ділянці).

У 2018 році американськими компаніями Aspect Holdings, LLC та Sigma Bleyzer Investment Group, LLC створено «Міжнародний фонд української енергетики», International Fund for Ukrainian Energy LP (IFUEL) з метою інвестування в енергетичний сектор України (у першому фонді було затверджено понад 100 млн дол.).