"Укргазвидобування" та інтереси держави: у Гончарука є питання до компанії

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук хоче розібратися із тим, чому компанія "Укргазвидобування" не видобуває більші об'єми блакитного палива і чи завжди керівництво компанії діяло в інтересах держави.

Про це він сказав у понеділок у вечірньому ефірі телеканалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є велика державна компанія Укргазвидобування. Там якщо ми подивимося на її роботу за останні роки, то побачимо, що туди було витрачено дуже багато коштів, щоб видобувати більше, а цього не відбулося. Тобто, витрати були значно більше, але вони не виправдалися. Чому так відбулося, ми зараз розбираємося і намагаємося отримати відповідь, чи це просто помилка чиясь, чи просто менеджмент, керівництво цієї компанії себе неправильно поводило, або там був якийсь умисел і ми прийдемо до висновку про те, що це внаслідок якоїсь умовної негативної дії",- сказав Гончарук.

За його словами, Україна мала б видобувати значно більше за ці роки, аніж це вдається зараз. Та поки що, додав Глава уряду, видобувається приблизно дві третини з того об'єму, який споживається.

"І тому ми змушені імпортувати. Звичайно, ми купуємо за валюту, і це впливає на наш торговельний баланс. Було значно краще, якби ми видобували стільки, скільки нам самим потрібно і ще щоб ми могли продавати", підкреслив Прем'єр-міністр.

Водночас, коментуючи об'єми видобутку державною компанією, Гончарук звернув увагу на те, що у приватних компаній видобуток постійно зростає.

"А це означає що потрібно створювати ринок", - переконаний він.

Глава уряду також запевнив у тому, що українцям цієї зими не варто боятися розмов про ймовірність підвищення ціни на газ.

"Навіть якщо умовно уявити, що транзиту російського газу не буде, ціни на газ ринкові злетять у півтора-два рази, як це прогнозують окремі експерти, ціна для українців фактично не зросте. Вона буде на межі, яка була оголошена Нафтогазом. Фактично це така верхня межа", - сказав Гончарук.

Фото: kmu.gov.ua