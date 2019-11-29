В Укргазвидобуванні - обшуки, вилучили комп’ютерну техніку

В “Укргазидобування” прийшли з обшуками співробітники поліції та СБУ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Зранку 29 листопада 2019 року в апараті управління компанії відбувся обшук органами Національної поліції та Служби безпеки України”, - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку, хоча, як стверджують в “Укргазвидобуванні”, ухвалою дозвіл на вилучення такої техніки не надавався.

У компанії запевняють, що співпрацювали з представниками правоохоронних органів та надавали їм усю необхідну документацію.

Разом з тим, у повідомленні не уточнюється, у якій справі правоохоронці проводили обшуки в Укргазвидобуванні.