В Укргазвидобуванні - обшуки, вилучили комп’ютерну техніку
Укрінформ
В “Укргазидобування” прийшли з обшуками співробітники поліції та СБУ.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
“Зранку 29 листопада 2019 року в апараті управління компанії відбувся обшук органами Національної поліції та Служби безпеки України”, - йдеться у повідомленні.
Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку, хоча, як стверджують в “Укргазвидобуванні”, ухвалою дозвіл на вилучення такої техніки не надавався.
У компанії запевняють, що співпрацювали з представниками правоохоронних органів та надавали їм усю необхідну документацію.
Разом з тим, у повідомленні не уточнюється, у якій справі правоохоронці проводили обшуки в Укргазвидобуванні.