Гончарук сказав, на скільки ще мають впасти ціни на бензин

Ціни на бензин мають зменшитися щонайменше на 2 гривні.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у понеділок у вечірньому ефірі телеканалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми спостерігаємо те, що ціни на бензин зменшуються. За різними оцінками, від 30 до 80 копійок. Звичайно, це неадекватне зменшення, звичайно ціни на бензин мають зменшення значно сильніше. За нашими розрахунками, вони мають зменшитися чи не на 2 гривні",- сказав Гончарук.

За його словами, загалом ціни падатимуть тоді, коли на ринку буде конкуренція.