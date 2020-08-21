Прем'єр запевняє, що “діри” в бюджеті немає

Прем'єр запевняє, що “діри” в бюджеті немає

Укрінформ
Рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 млрд грн, але цифра помірна та абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Укрінформу.

“Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближається до 300 мільярдів гривень, але цифра помірна для України та абсолютно посильна для бюджету. На сьогодні немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту”, - сказав Шмигаль.

За його словами, цього року ситуація складна і пов’язана з коронавірусом та економічною кризою.

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Водночас Шмигаль запевнив, що “ніякої “діри” в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП”. “Ця сума погоджена з нашими міжнародними партнерами та кредиторами. Вона відносно невисока, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету сягає навіть 10-14%”, - розповів Прем’єр-міністр.

Він також зауважив, що наразі країна стабільно йде в бюджетному графіку, визначеному законом.

Серед джерел покриття бюджету він назвав податкові надходження, дивіденди державних підприємств, позики на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках.

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Шмигаль пояснив, що Україна не має наразі боргових загроз та протермінувань, вчасно і за графіком виконує всі свої зобов’язання перед кредиторами. У цьому зв’язку, на його думку, із пошуком коштів проблем не буде.

Як повідомляв Укрінформ, прогнози експертів щодо подальшої ситуації з держфінансами відрізняються – від помірно-позитивних (для нинішніх умов), відповідно до яких Україна на кінець року не вийде за встановлені рамки бюджетного дефіциту (298 млрд грн) із падінням вітчизняного ВВП на 5-7%. До вкрай негативних – згідно з якими, на нас чекають шалена бюджетна “діра”, криза неплатежів і економічне падіння на 11-12% чи й більше.

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