Прем'єр: Для “розігріву” економіки прийнятна інфляція у 6-7%

За нинішньої економічної ситуації для підтримки українських експортерів та економіки прийнятним є показник інфляції в межах 6-7%.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Укрінформу.

“Ми розуміємо, що рівень інфляції в макропрогнозі вищий, ніж той, який буде по фактичних результатах року. Тут потрібно також зважати на позицію і цільові показники Національного банку. Його індикатор, як відомо, становить 5% (+/-1%). Я вважаю, що в нашій економічній ситуації для підтримки українських експортерів та “розігріву” економіки прийнятним був би показник інфляції в межах 6-7%”, - сказав Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що інфляція “пожвавлює” економіку, що наразі дуже потрібно Україні.

“Ми повинні створювати робочі місця, сприяти експорту, розвитку промисловості і т.д., а 2% інфляції під час кризи - це дуже мало. Усі країни докладають зусиль, щоб наповнювати свої економіки обіговими коштами і стимулювати рух коштів, а не навпаки, сповільнювати цей процес”, - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному банку вважають, що для успішного розвитку країни інфляція має бути на однознаковому рівні. З 2015 року метою Національного банку є інфляція у 5%. Також важливо, щоб інфляція не стрибала щомісяця в один або інший бік, а перебувала поблизу цільового показника.

Споживчі ціни у липні 2020 року проти червня 2020 року зменшилися на 0,6%; проти грудня 2019 року вони зросли на 1,4%, проти липня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-липень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.