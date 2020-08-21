Січень і липень 2021 року — Шмигаль розповів про наступні підвищення “мінімалки”

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що українська економіка не отримає надмірного інфляційного тиску від підвищення розміну мінімальної заробітної плати.

Підвищення заплановані на січень та липень наступного року, розповів глава уряду в інтерв’ю Укрінформу.

“Мінімальну зарплату у 6 тис. грн люди отримають в кінці січня – на початку лютого наступного року. Ми таким чином частково простимулюємо сезонне післяноворічне падіння споживчого попиту в цей період. Подальше підвищення заплановане на липень – це середина відпускного сезону, коли ділове життя в країні завмирає. В обох випадках, економіка не отримає надмірного інфляційного тиску”, - зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд разом з експертами аналізували наслідки і переваги поступового збільшення рівня мінімальної зарплати й цьогорічне підняття з 4723 грн до 5000 грн буде майже непомітним як для людей, так і для економіки.

“Але треба розуміти, для чого це робиться. В Україні низька інфляція, сповільнюється споживчий попит та “охолоджується” економіка. Це передвісники економічної кризи. Тоді починаються проблеми у підприємств з зарплатами, у банківської системи з обіговим капіталом, потім настають банкрутства. Тому наше завдання сьогодні розігріти економіку і підвищити споживчий попит”, - підкреслив глава уряду.

Він зауважив, що перший крок у цьому напрямку – допомога пенсіонерам, пенсії яким уже проіндексували, зробили відповідні доплати.

Наступним кроком, за словами Прем’єр-міністра, має стати підвищення мінімальної зарплати.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 25 серпня.

Читайте також: Шмигаль розраховує на подальшу співпрацю з США у розвитку України

Раніше Президент Володимир Зеленський звернувся до спікера з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності, та закликав народних депутатів підтримати його законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тис. грн (зростання на 5,86%).

Наразі мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.