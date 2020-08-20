Шмигаль розраховує на подальшу співпрацю з США у розвитку України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на подальшу співпрацю зі Сполученими Штатами Америки у реалізації проєктів, спрямованих на економічний і соціальний розвиток України.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, про це очільник уряду сказав на зустрічі з представниками Посольства США в Україні та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Шмигаль привітав нового керівника Місії USAID в Україні та Білорусі Джеймса Гоупа, подякував за всебічну та послідовну підтримку України з боку уряду США.

Глава уряду також розповів, що КМУ продовжує вживати всіх необхідних заходів у протидії поширенню коронавірусу, зокрема напередодні навчального року.

Під час обговорення питань енергетичного сектору Прем’єр-міністр зазначив, що уряд веде перемовини щодо реалізації проєкту справедливої трансформації вугільних регіонів.

«Це важливий напрямок, адже ми розуміємо, що вугільна генерація себе вичерпує з точки зору екології та продуктивності. З тридцяти трьох шахт двадцять є збитковими та неефективними. Ми розуміємо, що проблеми вугільних регіонів потрібно буде вирішувати комплексно, адже шахти рано чи пізно почнуть закриватися», - сказав Шмигаль.

За його словами, загалом в Україні налічується 60 так званих мономіст, які залежать від однієї шахти або одного підприємства. І вже зараз потрібно розв'язувати проблеми таких населених пунктів, щоб через 5-10 років не отримати соціально-демографічні катастрофи у цих регіонах, наголосив Прем'єр-міністр.

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Він також розповів про послідовне продовження реформи децентралізації, зазначивши, що вона є однією з найбільш успішних та підтримуваних суспільством. Шмигаль висловив сподівання, що проєкти «Пульс» та «DOBRE», які перебувають на стадії завершення, продовжать свою роботу і після проведення місцевих виборів для посилення та закріплення реформи у новоутворених громадах.

«Наступний етап – ми будемо потребувати, щоб новоутворені громади та райони якнайшвидше вчилися, як ефективно жити в нових умовах, зокрема, як реформувати обласні державні адміністрації. Тому ми будемо вдячні за подальшу підтримку цих реформ», - підкреслив Прем’єр-міністр.

Своєю чергою директор Місії USAID Джеймс Гоуп повідомив, що підтримує продовження програм з підтримки реформи децентралізації. За його словами, в цьому році в Україні реалізовуються десятки різних програм та проєктів, які стосуються сфери енергетики, економіки, охорони здоров’я та інших важливих напрямків.

Участь у зустрічі узяли тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, заступник директора Місії USAID Сьюзан Кутор та секретар Посольства США в Україні Кім Кім І.