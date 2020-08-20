Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу.

Про це на зустрічі із представниками українських бізнес-асоціацій повідомив віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує пресслужба Мінреінтеграції.

«Мінреінтеграції планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу», - сказав Резніков.

Віцепрем‘єр-міністр та представники бізнес-асоціацій на зустрічі обговорили базові ідеї Концепції розвитку Донецької і Луганської областей, яка стане основою відповідної Стратегії економічного розвитку Донбасу з покроковим обґрунтованим Планом дій.

Резніков повідомив, що Мінреінтеграції розробляє концепцію розвитку східних областей країни, в якій основну увагу приділено підконтрольним українському уряду частинам Донецької і Луганської областей.

Метою Концепції є напрацювання ключових напрямків і засад, які будуть фундаментом нової економічної Стратегії, що, в свою чергу, спрямована на трансформацію інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні. «Ми повинні зосередитися на створенні нової економіки. Оновлений Донбас може стати центром нових підходів у виробничих відносинах. Є всі підстави вважати, що можна залучити великі інвестиції в східну Україну. Зрештою, інвестори працюють у гарячих точках по всьому світу», - зауважив Резніков.

Міністр наголосив, що західні інвестиції разом із вітчизняними можуть зіграти вирішальну роль у перетворенні Донбасу на двигун економічного розвитку.

За його словами, найважливішим для інвесторів питанням є наявність сталої судової системи захисту прав інвесторів, системи страхування ризиків, ризиковий капітал може і готовий прийти, якщо знатиме, що правове поле працює, що є система, якій вони довіряють.

«І наша мета - створити цей особливий інвестиційний клімат у контрольованій Україною частині Донбасу. Ми розглядаємо поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон як невід'ємну частину цих планів. Крім того, держава повинна взяти на себе хоча б частину політичних і військових ризиків, які важко передбачити інвесторам. Щоб зробити цей підхід стійким, необхідно створити сталу та ефективну систему управління, включаючи всі необхідні інституції, такі як цільовий фонд та інвестиційна агенція. Ми розуміємо, що головне - це створення умов і залучення перш за все українських інвесторів, за якими прийдуть і міжнародні», - сказав Резніков.

Представники бізнес-асоціацій у свою чергу наголосили також на необхідності розбудовувати не тільки економічний напрямок, а й необхідну для жителів інфраструктуру - соціальну, культурну, гуманітарну.

Представники економічної та бізнес-спільнот підтримали ініціативу уряду щодо розробки Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей та напрацюють і нададуть міністерству свої пропозиції, які вони вважають доцільними при майбутньому формуванні Стратегії. Серед них - пропозиції щодо розбудови інфраструктури, постачання електроенергії та ведення економічної діяльності суб’єктами мікро-, малого та середнього бізнесу.

Як повідомлялося, Резніков заявляв, що нова економічна стратегія для сходу, яка буде представлена уряду у вересні, передбачає особливий режим інвестування на підконтрольних Україні територіях, поширення міжнародних правил комерційного арбітражу на регіон, створення фонду спеціального призначення.