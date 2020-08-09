Шмигаль позитивно оцінює створення "вільних економічних зон" на Донбасі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що створення "вільних економічних зон" (зон пріоритетного розвитку) на Донбасі дасть змогу оживити територію з точки зору бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Стосовно створення привабливих умов для бізнесу (я навіть не кажу зараз, що інвесторів), який прийде на території, які сьогодні є тимчасово окупованими, який прийде на території, які сьогодні розташовані біля лінії розмежування, ми маємо декілька напрямів. Тобто це, звичайно ж, і податкові пільги, певні преференції з точки зору початку і ведення там бізнесу. Візія і концепція сьогодні є. Конкретні кроки Мінекономіки спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій розроблять і представлять", – сказав голова уряду.

"Це та стратегія і той шлях, який має дати змогу оживити ці території з точки зору бізнесу, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів", – додав він.

За словами Шмигаля, зони пріоритетного розвитку – це 15-20-кілометрова зона в межах від лінії розмежування.

"Зони пріоритетного розвитку – це ті зони, які вимагають певних преференцій для бізнесу, для створення робочих місць. Сьогодні ми можемо говорити про утворення таких зон в якійсь межі від лінії розмежування. Наприклад, 15-кілометрова зона, може, 20-кілометрова зона. Ми рахуємо ці речі зараз. І представимо їх", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше новопризначений керівник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук, говорячи про компроміси щодо ОРДЛО, на які він готовий піти, заявив, що може йтися про "особливу систему управління" в цих регіонах і про вільну економічну зону в них таким чином, щоб не поступатися суверенітетом і незалежністю держави.