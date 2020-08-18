Україна і Бангладеш планують посилити співпрацю в економіці

Україна і Бангладеш планують посилити економічну складову двосторонніх відносин, а також започаткувати у майбутньому постійні дипломатичні установи в обох країнах.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра Євгенія Єніна з послом Народної Республіки Бангладеш в Україні (за сумісництвом) Мохаммадом Мафузуром Рахманом.

"Сторони підтвердили готовність до посилення динаміки українсько-бангладешського діалогу, зокрема, прагнення до проведення 2-го раунду політичних консультацій та запровадження практики консульських консультацій, а також обговорили низку питань порядку денного співпраці у сфері торгівлі та інвестицій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з огляду на високі темпи зростання двостороннього товарообігу та відкриття нових перспективних напрямів взаємодії, співрозмовники висловили єдину позицію щодо доцільності взаємного започаткування у майбутньому постійних дипломатичних установ.

Єнін також запропонував у найближчій перспективі організувати відвідання України представниками ділових кіл Республіки Бангладеш з метою вивчення умов для спільних інвестиційних проєктів.

Окрему увагу сторони приділили важливості активізації співпраці у таких сферах як сільське господарство, машинобудування, виробнича кооперація і освіта.

Заступник міністра подякував послу за сприяння в організації евакуаційних авіарейсів для українських громадян в умовах пандемії.