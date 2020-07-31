МЗС визначило країни, які найбільше цікавлять щодо експорту продукції

Міністерство закордонних справ провело опитування українських промисловців і визначило країни, які найбільше їх цікавлять щодо експорту продукції.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми будуємо свою роботу не на нав’язуванні власного бачення світу і українського бізнесу, а насамперед хочемо почути потреби бізнесу, куди він хоче рухатися і де йому потрібна наша підтримка. Для цього ми провели опитування українських експортерів, промисловців, які регіони їх найбільше цікавлять для експорту продукції. Я сьогодні фокусуюся саме на промисловцях, тому що є ще величезний сільськогосподарський блок, але українська промисловість потребує додаткової уваги, додаткової підтримки і ми в межах наших можливостей, Міністерства закордонних справ, таку підтримку хочемо надавати”, - зауважив Кулеба.

Міністр озвучив топ-10 країн, які становлять інтереси для української промисловості. Кулеба зазначив, що ці країни “перебуватимуть у фокусі нашої уваги, ми будемо допомагати українському бізнесу, українським промисловим товарам виходити на ринки цих країн”.

“Це список десяти країн, які найчастіше згадуються у відповідях українського бізнесу. Отже, це Єгипет, Оман, Саудівська Аравія, країни Латинської Америки, Китай, Австралія, Південноафриканська Республіка, країни АСЕАН, Туреччина і Бангладеш. Це був дуже корисний досвід — почути бізнес, ми відкрили для себе декілька напрямів, на які без голосу бізнесу не звернули би самі уваги, і надалі продовжимо працювати з українськими експортерами”, - зазначив очільник МЗС.

Кулеба звернув увагу, що цей список не є рейтингом і побудований не за принципом від найбільшої уваги до найменшої.

Міністр також запевнив, що МЗС займається питаннями підтримки українських експортерів на постійній основі.

“Це один з моїх ключових пріоритетів — просування українського експорту за кордон і залучення інвестицій в Україну. Лише так ми можемо допомогти нашій економіці в умовах спаду, спричиненого коронакризою. Лише так ми можемо нарощувати свої політичні позиції в тих країнах, де зростатиме український експорт і з яких надходитимуть інвестиції. Все це ми робимо, зрештою, для добробуту Української держави і українських громадян, тому що і інвестиції в Україну, і нарощування експорту з України, зрештою, призводять до додаткових робочих місць в Україні, до підвищення зарплат і до підвищення відрахувань в державний бюджет”, - сказав Кулеба.

Крім того, він розповів, що до Ради експортерів та інвесторів при МЗС, яку продовжують активно розвивати, наразі входять серед інших 14 провідних українських промислових великих компаній-експортерів. У рамках Ради експортерів утворені три підгрупи — металургійна промисловість, машинобудування, спецекспорт.