Імпорт газу в Україну з початку року зріс на 21%

ТОВ "Оператор ГТС України" за січень-липень 2020 року протранспортувало 9,2 млрд куб. м газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів, що на 21% (на 1,6 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року та на 48% перевищує середній показник у 2016-2019 роках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

Зокрема, за 7 місяців 2020 року імпорт зі Словаччини становив 5,4 млрд куб. м (+16% порівняно до аналогічного періоду минулого року), з Угорщини – 2,7 млрд куб. м (+26%), із Польщі – 1,1 млрд куб. м (+33%).

Віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний з початком цього року, імпортовано 28%, або 2,6 млрд куб. м: зі Словаччини – 0,2 млрд куб. м, з Угорщини – 1,7 млрд куб. м, з Польщі – 0,7 млрд куб. м.

За оперативними даними ОГТСУ, в липні 2020 року в Україну було імпортовано 2,1 млрд куб. м природного газу, що на 9% (або 183 млн куб. м) більше за імпортні обсяги липня 2019 року. Разом з тим, це на 18% (або 320 млн куб. м) більше, ніж у червні 2020 року. На додаток, з початком серпня добові обсяги транспортування газу з європейських країн до України різко зросли ще на 55% і досягли нового історичного рекорду по цьому напрямку – 107 млн куб м.

Генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон зазначив, що команда ОГТСУ доклала великих зусиль до впровадження нових послуг і можливостей використання потужностей української ГТС.

"Саме послуга shorthaul та режим зберігання газу в "митному складі" зацікавили трейдерів та залучили нових імпортерів, і головне – це дало результат – Україна досягла рекордних обсягів як імпорту з ЄС, так і накопичення газу в підземних сховищах. Тепер підтверджено на практиці, що так звані "європейські правила ринку газу" при правильному впровадженні приносять реальну вигоду державі та стимулюють розвиток внутрішнього ринку. Роль Оператора ГТС в цьому є ключовою, тому ми плануємо й надалі вдосконалювати та створювати нові можливості на всіх міждержавних точках з’єднання ГТС України для повної інтеграції з європейськими ринками" – сказав Макогон.

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Зазначається, що таке підвищення імпорту пов’язане зі значним зростанням попиту з боку європейських компаній на зберігання газу в українських газосховищах в режимі "митний склад". Через заповненість європейських сховищ та привабливі тарифи й послуги цього року Україна б’є рекорди по закачуванню газу в ПСГ та робить важливий крок до становлення як європейського газового хабу.

З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі "митний склад" було направлено 5,4 млрд куб. м імпортованих обсягів. З них 54% (або 2,9 млрд куб. м) надійшли в режимі shorthaul.

Всього за період січня-липня транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 69 трейдерів, з них 44 українських компаній та 25 іноземних компаній. А послугами shorthaul та "митний склад" скористалися 52 замовники: 24 резиденти та 28 нерезидентів.

Станом на 7 серпня блакитне паливо надходять виключно з країн Європейського Союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.