Газпром зменшив транзит газу через Україну на 45%

За перше півріччя 2020 року транзит газу територією України становив 24,9 млрд кубометрів, що на 45% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

"За 6 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 24,9 млрд кубометрів газу відповідно до нової транзитної угоди. Це на 45% менше, ніж у першому півріччі минулого року", - йдеться у повідомленні.

Минулого року, нагадали в ОГТСУ, Україна транспортувала 45,1 млрд кубометрів газу.

Також відзначається, що з початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей української газотранспортної системи, з яких за підсумками півріччя використав 78%.

"Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн", - запевнили в компанії.

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У західному напрямку Україна за січень-червень 2020 року доставила 22,9 млрд кубометрів газу. Зокрема, у Польшу – 1,8 млрд кубометрів, у Словаччину – 16,9 млрд кубометрів, в Угорщину – 4,2 млрд кубометрів.

У трансбалканському напрямку транзит становив 1,9 млрд кубометрів. Із них 400 млн кубометрів – у Румунію та 1,5 млрд кубометрів – у Молдову.

"Зауважимо, що у червні транзит українською ГТС у трансбалканському напрямку різко збільшився через зупинку газогону "Турецький потік", - зазначає ОГТСУ.

Також в першому півріччі 2020 року в режимі short-haul ("короткий транзит") були здійснені тестові транзитні операції за маршрутами Словаччина-Угорщина, Словаччина-Польща та Угорщина-Словаччина, а також – з митного складу до Словаччини, Польщі та Угорщини.

Як повідомлялося, транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ВАТ "Газпром", яка укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років, передбачає мінімальні гарантовані обсяги транзиту – 65 млрд кубометрів газу – у 2020 році та по 40 млрд кубометрів у 2021-2024 роках.