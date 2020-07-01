Україна запустила віртуальну точку передачі газу з Польщею

1 липня 2020 року набула чинності угода між Оператором ГТС України і оператором ГТС Польщі (GAZ-SYSTEM), яка передбачає об'єднання двох існуючих точок міждержавного з'єднання в єдину віртуальну точку з'єднання двох систем "ВТЗ-Україна-Польща".

Про це написав у Facebook глава ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Сьогодні дуже продуктивний день для Оператора ГТС України - запустили віртуальну точку на кордоні з Польщею і здійснили першу поставку газу в Румунію через ГВС Орловка", - зазначив Макогон.

Раніше транзит до Румунії проводився тільки для Газпрому, оскільки Молдоватрангаз не підписував договору на транзит газу через територію Молдови з іншими трейдерами. Минулого тижня такі договори були підписані, що дозволило почати тестові поставки газу з України в Румунію через Молдову.

"Після запуску "Турецького Потоку" Газпром повністю відмовився від використання Трансбалканського газопроводу для поставок газу в Туреччину, Грецію, Болгарію і Румунію. Тому в інтересах всіх операторів даного газопроводу (Болгарії, Румунії, Молдови та України) шукати нові способи його використання", - зазначив Макогон.

Він припустив, що в майбутньому можуть початися поставки газу і в зворотному напрямку - з півдня Європи в Україну.

"Чим більше альтернативних джерел поставок газу, тим нижчі ціни на газ для споживачів України", - підкреслив Макогон.

Як повідомлялося, 5 червня 2020 року Оператор ГТС України і оператор ГТС Польщі уклали нову угоду про взаємодію. Вона передбачає об'єднання двох існуючих точок міждержавного сполучення - "Дроздовичі" і "Германовичі" - в єдину віртуальну точку з'єднання двох систем "ВТЗ-Україна-Польща", яка набирає чинності з 1 липня 2020 року. Таке об'єднання є однією з вимог, передбачених мережевим кодексом ЄС щодо розподілу потужності.