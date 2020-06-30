Україна збільшила транзит газу у 1,5 раза через зупинку "Турецького потоку"

У червні транзит газу по південному маршруту ГТС України склав 26,5 млн куб. м, що на 50% перевищує показники травня та в 4 рази більше, ніж у квітні місяці.

Про це повідомляє Управління корпоративних комунікацій ТОВ «Оператор ГТС України».

"Зростання обсягів транспортування газу пов’язане з плановою зупинкою на ремонт газогону «Турецький потік» з 23 по 28 червня. В цей період середній режим прокачки по трансбалканському напрямку (ГВС Орловка) збільшився з 0,2 до 4 млн куб. м на добу", - йдеться у повідомленні.

У Оператора зауважили, що з початку 2020 року, коли почав працювати «Турецький потік», Газпром фактично припинив повноцінне використання потужностей ГТС України для транзиту газу до Туреччини та Балкан. А залежність виключно від «Турецького потоку» несе великі ризики для країн Південної Європи, оскільки у разі його зупинки або поломки постачання газу для цього регіону може бути призупинено.

"Це вчергове доводить, що ГТС України є важливою для забезпечення безперебійного постачання газу в країни Південної Європи. Адже розгалужена система газопроводів української ГТС робить її гнучкою, на відміну від «Турецького потоку» або будь-якого іншого обхідного газогону", - наголосили в ОГТСУ.

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Як повідомлялося, прокладений по дну Чорного моря газогін «Турецький потік» належить російському ПАТ«Газпром» та призначений для транспортування газу з Росії до Туреччини, країн Південної і Південно-Східної Європи в обхід України. Його будівництво почалося в 2017 році, а перші поставки газу було здійснено у січні 2020 року. Проєктна потужність «Турецького потоку» становить 31,5 млрд куб. м / рік (дві нитки по 15,75 млрд куб. м), що повністю заміщує південний маршрут української ГТС (30 млрд куб. м / рік).