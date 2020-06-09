Між Україною та Польщею з 1 липня запрацює віртуальний транзит газу

Оператори газотранспортних систем України та Польщі уклали нову угоду, яка передбачає об’єднання двох існуючих точок міждержавного з’єднання в єдину віртуальну точку з’єднання двох систем «ВТЗ-Україна-Польща». Угода запрацює з 1 липня 2020 року.

Про це повідомляє Оператор ГТС України (ОГТСУ).

"Оператор ГТС України і оператор ГТС Польщі (GAZ–SYSTEM) уклали нову угоду про взаємодію. Вона передбачає об’єднання двох існуючих точок міждержавного з’єднання – «Дроздовичі» та «Германовичі» – в єдину віртуальну точку з’єднання двох систем «ВТЗ-Україна-Польща», яка набирає чинності з 1 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке об’єднання є однією з вимог, передбачених мережевим кодексом ЄС з розподілу потужності. Для України та Польщі воно стало можливим лише у 2020 році, оскільки єдині бізнес-правила почали застосовуватись у зазначених точках лише з початку цього року.

В ОГТУ додали, що з 1 липня 2020 року запити на бронювання потужності та номінації / реномінації подаватимуться лише для віртуальної точки міждержавного з’єднання «ВТЗ-Україна-Польща».

"Користувачам мережі не потрібно обирати, через яку точку з’єднання слід здійснювати транспортування газу, а лише вказати напрямок транспортування. Вже заброньовані потужності користувачів мереж по точках міждержавного з’єднання «Дроздовичі» та «Германовичі» будуть автоматично перенесені на потужності нової віртуальної точки міждержавного з’єднання «ВТЗ-Україна-Польща», - пояснили в компанії.

При цьому тариф на транспортування газу на українських точках міждержавного з’єднання не змінюється.

Бронювання потужності відбуватиметься відповідно до діючих мережевих кодексів України та Польщі.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна у січні - травні 2020 року імпортувала з країн Європейського Союзу 5,2 млрд кубометрів газу, з них по віртуальному реверсу - 1,1 млрд кубометрів.