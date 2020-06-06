Польща підняла тариф на транзит російського газу до Європи
Про це повідомило Управління щодо регулювання енергетики Польщі (URE).
“Запровадження тарифу на 2021 рік призведе до збільшення середніх платежів за послуги транспортування газу на 16,5% у порівнянні з нинішнім тарифом”, - йдеться в повідомленні URE.
Для польського оператора транзитних газопроводів – компанії Gaz-System - підвищення тарифу на транзит на вході в ГТС країни зросте на 10-13% у залежності від виду палива.
Як повідомлялося, Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Варшави ключовим є будівництво Балтійського трубопроводу (Baltic Pipe), яким з кінця 2022 року Варшава має намір постачати на польський ринок газ з шельфу Норвезького моря. Польща також купує зріджений газ зі США, Катару та Норвегії.
Наприкінці березня польська PGNiG виграла в арбітражному суді у Стокгольмі справу проти російського газового монополіста ВАТ “Газпром” щодо завищеної ціни на імпортований з Росії газ. На початку червня Газпром подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражного суду від 30 березня цього року про зміну цінової формули на газ для PGNiG і необхідність компенсувати польській стороні 1,5 млрд дол. за поставки газу з 2014 року за завищеними цінами.