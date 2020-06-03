Газпром подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу про нижчу ціну на газ для Польщі

Російське ВАТ “Газпром” подало апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражного суду від 30 березня цього року про зміну цінової формули на газ для польської нафтогазової компанії PGNiG.

У Варшаві переконують, що ця апеляція не має юридичних наслідків, а Газпром змушений буде заплатити компенсацію та надалі постачати газ за новою ціновою формулою, інформує PGNiG.

“Правління PGNiG оцінює, що немає підстав для ухилення позитивного для польської компанії вироку Стокгольмського арбітражного суду від 30 березня”, - інформує польська компанія.

Як повідомляється, PGNiG знає про факт подачі росіянами апеляції щодо ухилення рішення арбітражу, але наразі не володіє інформацією про її деталі.

У польській компанії підкреслили, що апеляційний суд у Стокгольмі може вивчати це питання процедурно, але не може змінити рішення арбітражного суду.

“Скарга Газпрому не впливає на реалізацію вироку арбітражу, а це означає, що обидві сторони зобов’язані дотримуватися нової цінової формули”, - зазначає PGNiG.

Як відомо, наприкінці березня PGNiG виграла в арбітражному суді у Стокгольмі справу проти російського газового монополіста ВАТ “Газпром” щодо завищеної ціни на імпортований з Росії газ.

Наприкінці квітня польська компанія інформувала, що Газпром не виконує рішення арбітражу і надалі продовжує виставляти рахунки, спираючись на вже неіснуючу, завищену цінову формулу. У PGNiG це назвали грубим порушенням умов Ямальського контракту і “ознаками зловживання домінуючою позицією”. На початку травня компанія повідомила, що Газпром усе ж почав вставляти рахунки за новою, зниженою ціновою формулою.

Торік у липні Стокгольмський арбітражний суд у частковому вироку визнав право польської компанії вимагати зниження ціни на російський газ. Ціна на російський газ для Польщі не відповідала ринковій, а тому в 2014 році польська компанія ініціювала перегляд контракту з Газпромом. Після невдалих переговорів у лютому 2016 року PGNiG подала позов проти російської компанії до Стокгольмського арбітражу.

Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, передбачає поставки щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою “бери або плати” (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022) не менше ніж 8,7 млрд кубометрів газу.

Як відомо, Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Варшави ключовим є будівництво Балтійського трубопроводу (Baltic Pipe), яким з кінця 2022 року Варшава має намір постачати на польський ринок газ з шельфу Норвезького моря. Польща також купує зріджений газ із США, Катару та Норвегії.