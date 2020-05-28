Призупинилися поставки газу до Німеччини трубопроводом "Ямал-Європа"

З ранку 28 травня призупинився транзит газу газопроводом "Ямал-Європа" через Польщу до Німеччини.

Про це повідомляє акентство Інтерфакс з посиланням на дані аукціонної платформи польського газотранспортного оператора Gaz System - GSA Platform.

«Транзитні потужності газопроводу "Ямал-Європа" (на польській ділянці - ред.) на четвер (з ранку 28 до ранку 29 травня) були заброньовані вантажовідправниками під час аукціонних процедур, які відбулися в середу вдень і минулої ночі», - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтвердив німецький газотранспортний оператор: реномінація (оперативна уточнена заявка) на прийом газу на кордоні з Польщею на новий день дорівнює нулю, а фізичний потік газу припинився ще з 06:00-07:00 28 травня.

Довгостроковий контракт на транспортування російського газу по магістралі "Ямал-Європа" закінчився 17 травня. Далі потужність трубопроводу розподіляється на аукціонах.

Газпром різко знизив бронювання польської ділянки трубопроводу на вихідних: до 33% в суботу, 23 травня, і 10% в неділю, 24 травня, і понеділок, 25 травня (фізичний потік газу з Польщі до Німеччини був і ще менше); на вівторок, 26 травня, було викуплено лише 3,8% потужностей, що становить 3,3 млн кубометрів газу за добу. Gaz-System вже висловив поінформованість, що значне зниження бронювання потужностей очікується аж до 31 травня.

Втім, вже на червень потужності газопроводу викуплені на 93%, а на третій квартал - на 80%; 6 липня пройде аукціон на наступний газовий рік (з жовтня 2020 року по вересень 2021 року).

Напередодні, 27 травня, повідомлялося, що спотова ціна газу на торгових майданчиках Європи зросла приблизно на третину порівняно з історичним мінімумом, зафіксованим у п'ятницю, 22 травня, після значного скорочення (практично до нуля) потоку газу з Росії по "Ямалу-Європі" .

Як повідомлялося, газопровід "Ямал-Європа" довжиною понад 2 тис. км від м. Торжок до м. Франкфурт-на-Одері був виведений на проектну потужність (33 млрд кубометрів за рік) у 2006 році. Польська ділянка налічує 683 км лінійної частини і п'ять компресорних станцій, нею володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, а керує оператор польської газотранспортної системи, Gaz System.