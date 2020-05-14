Польська PGNiG вимагає від Газпрому повернути $1,5 мільярда переплати за газ

Польська компанія PGNiG веде переговори з Газпромом про повернення російською компанією $1,5 млрд компенсації за отриманий з 2014 року газ по завищених цінах у відповідності до рішення Стокгольмського арбітражу від 30 березня цього року.

Про це в ефірі Tvp.info заявив голова PGNiG Єжи Квєцінський.

"Зараз ведемо переговори щодо повернення Газпромом переплати, яку ми зробили з листопада 2014 року до лютого цього року. Ми оцінюємо, що ця переплата становить 1,5 млрд дол.",- заявив Квєцінський, додавши, що не хоче вдаватися у деталі.

Водночас він поінформував, що Газпром врешті почав виставляти польській компанії менші рахунки за газ з урахуванням рішення Стокгольмського арбітражу від 30 березня цього року.

Як відомо, наприкінці березня PGNiG виграла в арбітражному суді у Стокгольмі справу проти російського газового монополіста ВАТ "Газпром" щодо завищеної ціни на імпортований з Росії газ.

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Наприкінці квітня польська компанія інформувала, що Газпром не виконує рішення арбітражу і надалі продовжує виставляти рахунки, спираючись на вже неіснуючу, завищену цінову формулу. У PGNiG це назвали грубим порушенням умов Ямальського контракту, оскільки з моменту оголошення рішення арбітражного суду у березні нова цінова формула автоматично стала частиною цього контракту. За оцінками компанії, дії Газпрому, який не виконував вирок арбітражу, "мали ознаки зловживання домінуючою позицією".

У липні минулого року Стокгольмський арбітражний суд у частковому вироку визнав право польської компанії вимагати зниження ціни на російський газ. Нинішня ціна на російський газ не відповідає ринковій, а тому в 2014 році польська компанія ініціювала перегляд контракту з Газпромом. Після невдалих переговорів у лютому 2016 року PGNiG подала позов проти російської компанії до Стокгольмського арбітражного суду.

Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, передбачає поставки щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022) не менше ніж 8,7 млрд кубометрів газу.

Як відомо, Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Польщі ключовим є будівництво Балтійського трубопроводу (Baltic Pipe), яким з кінця 2022 року Варшава має намір постачати на польський ринок газ із Норвегії. Польща також купує зріджений газ із США, Катару та Норвегії.