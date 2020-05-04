Енергобезпека України і Польщі: стартує будівництво газопроводу Baltic Pipe

У Польщі та Данії одночасно розпочинається будівництво Балтійського газопроводу (Baltic Pipe), в результаті якого планується досягнути енергетичної незалежності від Росії Польщі та інших країн регіону, зокрема України.

Про це під час спільного брифінгу для ЗМІ в понеділок у Варшаві заявили президент Польщі Анджей Дуда, уповноважений уряду РП з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський та керівник компанії Gaz-System Томаш Стемпень, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є дуже хороша звістка для Польщі не лише на найближчий час, але, глибоко вірю в це, – на десятиліття. Розпочинається будівництво Baltic Pipe – газопроводу, який проходитиме з шельфу Норвезького моря до Данії, а далі – з Данії до Польщі на наше узбережжя з Балтійського моря до пункту Тшенсач", - заявив Дуда.

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За його словами, ця інвестиція розпочнеться, фактично, у найближчі дні шляхом початку будівельних робіт на польському та данському узбережжях.

Президент РП повідомив, що 30 квітня польський оператор газопроводів - компанія Gaz-System - підписала контракт на реалізацію цієї інвестиції з італійською компанією Saipem Limited.

"У контексті повної диверсифікації поставок газу до Польщі, повної незалежності Польщі як споживача (газу) від Росії, саме це є наріжним каменем на шляху цієї незалежності", - підкреслив Дуда.

Він додав, що Baltic Pipe має бути введено в експлуатацію 1 жовтня 2022 року.

Польський лідер уточнив, що річна пропускна здатність Baltic Pipe становитиме близько 10 млрд куб. м газу на рік. Це значно більше від забезпечення польських потреб на газ, відтак Польща хоче стати “газовим хабом для цієї частини Європи”. Він зазначив, що завдяки будівництву інтерконекторів Польща хоче постачати газ із шельфу Норвезького моря до сусідніх країн у рамках Ініціативи Трьох морів, а також в Україну.

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“Дуже важливо, що Польща стане одним з гарантів енергетичної безпеки України, яка, як ми знаємо, багато років була під газовим, енергетичним шантажем Росії. У цьому зв’язку, для суверенітету і повної незалежності цей елемент є дуже важливим”, - наголосив Дуда.

У свою чергу керівник компанії Gaz-System Стемпень повідомив, що загальна вартість будівництва Baltic Pipe становить понад 1,5 млрд євро, а цієї частини будівництва - 280 млн євро.

Як відомо, так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, передбачає поставки щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022) не менше ніж 8,7 млрд кубометрів газу. Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Польщі ключовим є будівництво Baltic Pipe. Польща також купує зріджений газ із США, Катару та Норвегії.

Нещодавно Польща здобула перемогу над Росією в Стокгольмському арбітражному суді, який зобов'язав Газпром знизити ціну на газ, який постачається до Польщі.