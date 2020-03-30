Польська PGNiG виграла у російського Газпрому арбітраж щодо ціни на газ

Польська нафтогазова компанія PGNiG виграла в арбітражному суді у Стокгольмі справу проти російського газового монополіста ВАТ “Газпром” щодо завищеної ціни на імпортований з Росії газ.

Як повідомили в PGNiG, польська компанія вимагатиме у Газпрому компенсацію у розмірі близько $1,5 мільярда за переплату вартості газу з 2014 року.

“Арбітражний суд підтримав аргументи PGNiG і підтвердив тим самим, що ціна на газ в Ямальському контракті була неринковою, завищеною”,- заявив з цього приводу голова правління PGNiG Єжи Квєцінський.

Він підкреслив, що рішення арбітражу, яке завершує 5-річну цінову суперечку між компаніями, не припиняє роботу щодо реалізації вироку.

Квєцінський зазначив, що PGNiG планує отримати від Газпрому компенсацію за переплату за газ у розмірі близько 1,5 млрд дол., за період з 1 листопада 2014 по 29 лютого 2020 року. Він додав, що польська компанія намагатиметься отримати ці гроші від росіян “якомога швидше”.

Як повідомив голова правління PGNiG, відтепер компанія платитиме Газпрому ринкову ціну за газ і матиме більше коштів на інвестиції та розвиток.

Як інформувало агентство, у липні минулого року Стокгольмський арбітражний суд у частковому вироку визнав право польської компанії вимагати зниження ціни на російський газ. Нинішня ціна на російський газ не відповідає ринковій, а тому у 2014 році польська компанія ініціювала перегляд контракту з Газпромом. Після невдалих переговорів у лютому 2016 року PGNiG подала позов проти російської компанії до Стокгольмського арбітражного суду.

Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, передбачає постачання щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою “бери або плати” (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022) не менше ніж 8,7 млрд кубометрів газу.

Як відомо, Польща намагається диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Польщі ключовим є будівництво Балтійського трубопроводу (Baltic Pipe), яким з 2023 року Варшава має намір постачати на польський ринок газ із Норвегії. Польща також купує зріджений газ (LNG із США, Катару та Норвегії).