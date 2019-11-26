У Польщі затримали колишніх топменеджерів газової компанії за "невигідний контракт" із РФ
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Агентство внутрішньої безпеки Польщі 26 листопада затримало трьох колишніх топменеджерів компанії EuRoPol GAZ, спільного підприємства російського «Газпрому» і польської компанії PGNiG, яка володіє польською ділянкою газопроводу «Ямал-Європа»", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, затриманих звинувачують у завданні компанії збитків у особливо великих розмірах – понад 220 мільйонів доларів.
За даними слідства, збитку завдали угоди про купівлю газу, які були підписані в 2010 році в Москві на «невигідних для EuRoPol GAZ умовах».
Усім колишнім топменеджерам компанії загрожує до 10 років позбавлення волі.
Раніше звинувачення у цій справі висунули ексзаступнику міністра економіки Польщі Гражині Генцлевській. За версією слідства, вона внесла в урядову документацію неправдиву інформацію про позитивну оцінку договору між Росією і Польщею про транзит газу.
Компанія EuRoPol Gaz є власником польської частини транзитного газопроводу Ямал-Європа. Її створено з метою надання послуги транспортування газу через Польщу. Польська та російська сторони мають у компанії по 48 відсотків акцій, ще 4 відсотки акцій належать компанії Gas Trading S.A.
Останніми роками Польща намагається знизити свою залежність від газу з Росії. Але довгостроковий контракт із Росією від 1996 року діє до 2022-го, і Польща не може його розірвати через великі штрафи. Водночас Польща, крім «Газпрому», може отримувати газ із США та від інших продавців.