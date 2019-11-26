У Польщі затримали колишніх топменеджерів газової компанії за "невигідний контракт" із РФ

У Польщі затримали трьох колишніх топменеджерів компанії EuRoPol GAZ за підозрою у заподіянні збитків у понад 220 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Агентство внутрішньої безпеки Польщі 26 листопада затримало трьох колишніх топменеджерів компанії EuRoPol GAZ, спільного підприємства російського «Газпрому» і польської компанії PGNiG, яка володіє польською ділянкою газопроводу «Ямал-Європа»", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, затриманих звинувачують у завданні компанії збитків у особливо великих розмірах – понад 220 мільйонів доларів.

За даними слідства, збитку завдали угоди про купівлю газу, які були підписані в 2010 році в Москві на «невигідних для EuRoPol GAZ умовах».

Усім колишнім топменеджерам компанії загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше звинувачення у цій справі висунули ексзаступнику міністра економіки Польщі Гражині Генцлевській. За версією слідства, вона внесла в урядову документацію неправдиву інформацію про позитивну оцінку договору між Росією і Польщею про транзит газу.

Компанія EuRoPol Gaz є власником польської частини транзитного газопроводу Ямал-Європа. Її створено з метою надання послуги транспортування газу через Польщу. Польська та російська сторони мають у компанії по 48 відсотків акцій, ще 4 відсотки акцій належать компанії Gas Trading S.A.

Останніми роками Польща намагається знизити свою залежність від газу з Росії. Але довгостроковий контракт із Росією від 1996 року діє до 2022-го, і Польща не може його розірвати через великі штрафи. Водночас Польща, крім «Газпрому», може отримувати газ із США та від інших продавців.