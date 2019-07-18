Baltic Pipe, що має зняти Польщу з "газової голки" РФ, отримав перше схвалення від Данії

Проєкт постачання норвезького газу до Польщі Baltic Pipe, завдяки якому Варшава прагне знизити залежність від російського газу, отримав перше схвалення для данської ділянки трубопроводу.

Про це повідомляє спеціалізоване видання Natural Gaz World з посиланням на польську TSO Gaz-System.

«Данське агентство охорони довкілля надало екологічне схвалення для виходу на берег трубопроводу Baltic Pipe. Маршрут сплановано для транспортування газу з континентального шельфу Норвегії до Польщі», - йдеться у повідомленні.

Відтинок через територію Данії проходитиме по берегу через наявну інфраструктуру.

Трубопровід потужністю 10 млрд. куб. м. на рік, який буде доповнювати термінал СПГ «Свіноуйсьце» на узбережжі Польщі, має на меті скоротити залежність країни від «Газпрому», або навіть дозволити повністю відмовитися від послуг російського газового монополіста після закінчення терміну дії довгострокового контракту в 2022 році.

Зараз польська компанія PGNiG, підконтрольна урядові, розширює свій норвезький портфель в очікуванні, що маршрут почне працювати того ж року.

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Польська сторона збирала документацію щодо проекту з весни. У квітні оператори Gaz-System (Польща) та Energinet (Данія) підписали документи на фінансування на 215 млн євро.

Як відомо, Данія вже кілька років не погоджує заявки Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", на проходження морської магістралі в данських водах.

У березні генеральний директор компанії Nord Stream 2 AG визнав, що позиція Данії здатна відтермінувати завершення проекту на роки.