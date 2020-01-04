Поляки у рахунках за газ до 30% віддають на фінансування армії РФ - глава PGNiG

У рахунках поляків за газ 20-30% йде на фінансування російської армії.

На цьому в ефірі телеканалу Tvp.info заявив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк, інформує Puls Biznesu.

“Принаймні 20-30% з того, що платить за газ кожний поляк, прямо йде на фінансування, як кажуть в Росії, - оборонного комплексу – російських збройних сил”,- заявив Возняк.

Він висловив думку, що Росія, призупиняючи постачання нафти до Білорусі з 1 січня 2020 року, застосовує проти неї “енергетичну зброю”. У минулому, як підкреслив Возняк, схожий шантаж Росія застосовувала і щодо Польщі, зокрема, у 2005-2006 роках та у 2009 році, коли без жодних об’єктивних причин Польща не отримувала належних обсягів російського газу.

“З моменту вступу Польщі до ЄС у 2004 році, вже сім разів траплялися випадки необгрунтованої перерви у постачаннях російського газу”,- констатував голова правління PGNiG.

Як відомо, керівництво PGNiG вже задекларувало, що після завершення в 2022 році довгострокової угоди з “Газпромом” польська сторона не підписуватиме нової.