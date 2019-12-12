У Польщі запускають установку для захисту від “брудного” газу з РФ

Польська нафтогазова компанія PGNiG розпочала введення в експлуатацію установки з очищення газу через побоювання щодо транспортування “брудного” газу з РФ.

Відповідне обладнання вводиться в дію в населеному пункті Міканув Куявсько-Поморського воєводства на півночі Польщі, де газ з Ямальського газопроводу з РФ потрапляє у польську газопровідну систему, повідомляє PGNiG.

“PGNiG розпочинає введення в дію установки щодо осушування природного газу в Міканові Куявсько-Помороського воєводства. Установка діятиме на виході з Ямальського газопроводу і дасть можливість осушувати розбавлений водою газ з метою його безпечного введення до національної транспортної системи”,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влітку 2017 року через те, що в Ямальському газопроводі пустили до газу воду, польські користувачі не отримали газу з цього напрямку.

Як зауважив голова правління PGNiG Пьотр Возняк, мікрочастинки води у газі є величезною небезпекою для транспортної системи. За його словами, до моменту появи відповідної установки Польща могла лише закрити пункти транспортування російського газу до польської системи газопостачання. Він підкреслив, що Польща віддавна потребувала такої установки, що дало б змогу уникнути ризиків припинення газопостачання з боку РФ.

За інформацією PGNiG, з 2004 року Польща фіксувала сім необґрунтованих перерв у постачанні газу з Росії.

“Ми хочемо бути повністю незалежними від російського постачальника з будь-якої точки зору”, - зазначив Возняк.

У польській компанії звернули увагу на те, що нещодавнє соцопитування в Польщі показало: діяльність PGNiG у цьому напрямку підтримує 84% поляків.

“Аж 84% респондентів визнали, що Польща має розвивати співпрацю з іншими постачальниками, аби відмовитися від російського газу, і тому в листопаді ми повідомили Газпром про рішення не продовжувати Ямальський контракт після 2022 року”, - зазначають у польській компанії.

Відповідно до затвердженої стратегії на 2017-2022 роки, польська компанія веде роботу з диверсифікації напрямків і джерел постачання газу. З 2023 року національні потреби газу в Польщі покриватимуться за рахунок поставок скрапленого газу LNG, норвезького газу з газопроводу Baltic Pipe, а також з покладів газу на території країни.