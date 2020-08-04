Оператору ГТС дозволили призначити незалежного контролера

ТОВ "Оператор ГТС України" отримав погодження регулятора на призначення незалежного контролера, який здійснюватиме моніторинг дотримання програми відповідності щодо рівного ставлення до всіх учасників ринку газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

Національну комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) визнала можливість призначення незалежного контролера ОГТСУ на підставі рішення єдиного учасника товариства, посилаючись на статтю 31 Закону України "Про ринок природного газу" та статтю 30 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

До функцій контролера належать моніторинг і звітування перед українським та європейським регуляторами – тобто НКРЕКП та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства – про дотримання Оператором ГТС України програми відповідності щодо рівного ставлення до всіх учасників ринку газу або ж про будь-яку дискримінацію чи порушення з боку ОГТСУ по відношенню до когось з учасників.

На сьогоднішній день ОГТСУ доопрацьовує програму відповідності після наданих Нацрегулятором зауважень і пропозицій.

"Призначення контролера є ще одним важливим кроком для побудови незалежного, але підзвітного суспільству, оператора ГТС і є кроком для наближення українського оператора до стандартів європейського ринку. Ми раді, що цей крок буде зроблено вже скоро і з’явиться незалежний арбітр, який слідкуватиме за відношенням ОГТСУ до учасників ринку. Саме таку логіку вкладали законодавці при підготовці Закону України "Про ринок природного газу", – прокоментувала директор з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями ОГТСУ Ольга Бєлькова.

У світовій практиці використовують інструмент введення незалежного контролера для уникнення тиску третіх осіб на операторів ГТС. Це може бути фізична або юридична особа. Українське законодавство дозволяє наглядовій раді або, у разі її відсутності, колегіальному виконавчому органу ОГТСУ призначати контролера. Однак оскільки у ОГТСУ відсутні наглядова рада або колегіальний виконавчий орган (тобто директорат), а керівним органом є одноосібний генеральний директор, ОГТСУ звернувся до НКРЕКП з відповідним питанням про можливі шляхи призначення контролера.