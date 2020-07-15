Уряд вніс "Оператора ГТС України" до переліку стратегічних підприємств

Уряд своїм рішенням включив до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, товариство з обмеженою відповідальність "Оператор газотранспортної системи України".

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні КМУ 15 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт постанови розроблено відповідно до обгрунтованих пропозицій ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", як товариство якому на праві господарського відання передано майно АТ "Магістральні газопроводи України", що перебуває у державній власності та використовується в процесі провадженння діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами", - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 24 грудня 2019 року прийняла остаточне рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України".

ОГТСУ отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 1 січня 2020 року.

Сукупний дохід ОГТСУ у 2020-2024 роках становитиме 225 млрд гривень. Із них 40 млрд гривень – від транспортування газу всередині України та 185 млрд гривень – від транзиту (за поточними тарифами на транспортування газу, затвердженими НКРЕКП).