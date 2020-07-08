Оператор ГТС провів перші аукціони з розподілу річної потужності

У перших аукціонах з розподілу річної потужності у точках міждержавного з'єднання, які провів Оператор ГТСУ, взяли участь 5 компаній. Сумарна розподілена потужність сягнула понад 7,8 млн кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС".

"Оператор ГТС України провів перші в своїй історії аукціони з розподілу вільної гарантованої річної потужності на 2020-2021 газовий рік (починається 1 жовтня) згідно з загальним європейським календарем аукціонів ENTSO-G. Особливий інтерес викликали потужності точки виходу для прикордонних споживачів Молдови та потужності для імпорту зі Словаччини по точці «Будінце». В аукціонах взяли участь 5 компаній-замовників послуг транспортування природного газу", - йдеться у повідомленні.

За результатами аукціонів сумарна розподілена потужність становила більш як 7,8 млн кубометрів на добу.

У компанії додали, що 20 липня 2020 року відбудуться аукціони з розподілу переривчастої річної потужності на 2020-2021 газовий рік. Будуть запропоновані вільні переривчасті потужності, у тому числі для імпорту з Польщі, Угорщини та додаткові потужності для імпорту зі Словаччини на точці з’єднання «Ужгород/Вельке Капушани».

Водночас оператор словацької ГТС ще не проінформував ринок, який обсяг потужностей планується запропонувати зі словацької сторони в цій точці. Така ситуація робить імпортні потужності по точці «Ужгород/Вельке Капушани» менш привабливими для трейдерів, вважають в ОГТСУ.

У компанії ще раз наголосили на важливості синхронізації механізмів розподілу потужностей із суміжними операторами.

ОГТСУ запрошує зацікавлені компанії продовжити реєструватись на аукціонних платформах RBP та GSA та брати участь в аукціонах.

Як повідомлялось, починаючи з липня 2020 року потужності 2020-2021 газового року в усіх точках міждержавного з’єднання розподіляються за процедурою аукціонних торгів, що посилює конкуренцію серед замовників послуг транспортування та забезпечує прозорий доступ до можливостей ГТС.

ТОВ "Оператор ГТС" на початку червня розмістило дані про перший аукціон із розподілу потужності на платформах RBP (Угорщина) та GSA (Польща), призначений 6 липня.

Потужності для транзиту російського природного газу в обсязі 65 млрд кубометрів на 2020 рік та 40 млрд кубметрів на 2021-2024 роки були раніше заброньовані НАК «Нафтогаз України». Якщо будуть необхідні додаткові потужності для транзиту, їх купуватимуть на загальних засадах.