Імпорт газу в Україну з країн ЄС зріс на 24%

Україна збільшила імпортні поставки газу з європейських країн на 24% у першому півріччі 2020 року.

Про це повідомляє Управління корпоративних комунікацій ТОВ «Оператор ГТС України».

"За перше півріччя 2020 року загальні надходження природного газу з країн ЄС в Україну склали 7 млрд куб. м, що на 24% (на 1,3 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це також на 40% перевищує середній показник у 2016-2019 роках", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними Оператора ГТС, у червні 2020 року в Україну було імпортовано 1,8 млрд куб. м природного газу. Це на 9% більше (на 154 млн куб. м) за імпортні обсяги червня 2019 року. Разом з тим, це на 36% (або 482 млн куб. м) більше, ніж у травні 2020 року.

За 6 місяців 2020 року імпорт із Словаччини становив 3,9 млрд куб. м (+16% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – 2,2 млрд куб. м (+39%), із Польщі – 0,9 млрд куб. м (+34%).

"Зазначені обсяги імпорту включають віртуальний реверс (backhaul), який вперше став доступний з початком цього року: з Угорщини – 1,2 млрд куб. м і з Польщі – 0,5 млрд куб. м", - зауважили в ОГТСУ.

З початку року 3,7 млрд кубометрів імпортованих обсягів, з яких 49% або 1,8 млрд куб. м надійшли в режимі shorthaul, були направлені в підземні газосховища для зберігання на “митному складі”.

"Станом на сьогодні блакитне паливо надходять виключно з країн Європейського Союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року", - наголосили в Оператора ГТС України.