Імпорт газу в Україну цьогоріч зріс на 30%

Україна у січні - травні 2020 року імпортувала з країн Європейського Союзу 5,2 млрд кубометрів газу, з них по віртуальному реверсу - 1,1 млрд кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ «Оператор ГТС України».

"У січні-травні 2020 року загальні надходження природного газу з країн ЄС склали 5,2 млрд куб. м, що на 30% (на 1,2 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це також на 28% перевищує середній показник у 2016 - 2019 роках", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за перші п’ять місяців 2020 року імпорт із Словаччини становив 2,8 млрд кубометрів (+25% порівняно з тим самим періодом торік), з Угорщини – 1,6 млрд кубометрів (+38%), із Польщі – 0,8 млрд кубометрів (+40%).

В ОГТСУ наголосили, що ці обсяги імпорту включають також віртуальний реверс (backhaul), який вперше став доступний з початку цього року: з Угорщини – 642 млн кубометрів і з Польщі – 497 млн кубометрів.

У компанії надали також статистику імпорту за травень. Так, за оперативними даними, в травні 2020 року в Україну було імпортовано 1,337 млрд кубометрів природного газу. Це на 13%, або на 205 млн кубометрів, менше за імпортні обсяги травня 2019 року. Водночас, це на 18%, або 206 млн кубометрів, більше, ніж у квітні 2020 року.

"Таке падіння імпорту у травні місяці по відношенню до аналогічних минулорічних показників пояснюється відносно високою наповненістю підземних газосховищ в Україні. А збільшення надходжень газу з країн ЄС у травні по відношенню до квітня 2020 року – зростанням попиту на нову послугу short-haul, яку Оператор ГТС України впровадив з початком 2020 року", - заявили в компанії.

Загалом із початку року по short-haul в Україну було протранспортовано 802 млн кубометрів, фактично 100% яких було закачано трейдерами до підземних сховищ газу в режимі «митний склад», повідомили в ОГТСУ.

Як повідомляв Укрінформ, природний газ надходить в Україну виключно з країн Європейського Союзу. Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.