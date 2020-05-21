Оператор ГТС додатково закупить газ на

Оператор ГТС додатково закупить газ на "митний склад"

Укрінформ
Оператор ГТС України розпочав тендер на додаткову закупку 0,5 млрд кубічних метрів газу. Газ буде розміщено для зберігання в українських ПСГ в режимі «митний склад».

Про це повідомляє Укртрансгаз у Facebook.

"Цей тендер на закачку газу в режимі «митний склад» дозволить компаніям-нерезидентам брати в ньому участь без зобов’язання створювати місцеві дочірні компанії", - запевнив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

В Укртрансгазі впевнені, що проведення тендеру за міжнародними стандартами допоможе колегам отримати найкращу ціну та залучити міжнародні компанії до співпраці.

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Як повідомлялося, режим "митний склад" передбачає зберігання газу в українських ПСГ до 1095 днів без сплати митних платежів. Станом на 1 січня 2020 року обсяг природного газу в режимі "митного складу", що зберігали 29 контрагентів, становив 8,2 млрд кубометрів (близько 30% від загального обсягу зберігання газу), з них природний газ нерезидентів – 2 млрд кубометрів.

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