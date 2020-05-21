Оператор ГТС додатково закупить газ на "митний склад"

Оператор ГТС України розпочав тендер на додаткову закупку 0,5 млрд кубічних метрів газу. Газ буде розміщено для зберігання в українських ПСГ в режимі «митний склад».

Про це повідомляє Укртрансгаз у Facebook.

"Цей тендер на закачку газу в режимі «митний склад» дозволить компаніям-нерезидентам брати в ньому участь без зобов’язання створювати місцеві дочірні компанії", - запевнив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

В Укртрансгазі впевнені, що проведення тендеру за міжнародними стандартами допоможе колегам отримати найкращу ціну та залучити міжнародні компанії до співпраці.

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Як повідомлялося, режим "митний склад" передбачає зберігання газу в українських ПСГ до 1095 днів без сплати митних платежів. Станом на 1 січня 2020 року обсяг природного газу в режимі "митного складу", що зберігали 29 контрагентів, становив 8,2 млрд кубометрів (близько 30% від загального обсягу зберігання газу), з них природний газ нерезидентів – 2 млрд кубометрів.