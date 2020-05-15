Оператор ГТС виставить на аукціон річну потужність у точці входу з Росії

ТОВ "Оператор ГТС України" планує виставити на аукціон річну потужність розподілу газу в точці входу з Росії.

Про це йдеться у інтерв'ю генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, повідомляє пресслужба компанії.

"Ми плануємо запропонувати річну потужність на газовий рік 2020-2021 згідно з календарем ENTSOG (Європейської мережі операторів систем передачі газу) на всіх міждержавних точках з’єднання, включаючи точки входу з Росією. Наразі ми оцінюємо потенційні платформи бронювання, такі як RBP (Угорщина) та GSA (Польща)", – сказав Макогон.

Макогон нагадав, що ОГТСУ запропонує свою першу щорічну потужність на регіональних аукціонних платформах 6 липня - саме на цю дату запланований аукціон.

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Як повідомлялося, "Оператор ГТС України” (ОГТСУ) уклав з польським оператором GSA Platform угоду про її використання для розподілу на аукціонах потужностей в точках приєднання між Україною і Польщею.