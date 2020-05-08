В українські сховища цьогоріч закачали понад 2 мільярди кубів газу

В українські газосховища за чотири місяці поточного року закачано 2,318 млрд кубометрів газу, що на 33% перевищує показники 2019-го. 24% з цього обсягу закачали іноземні трейдери.

Про це повідомляє оператор газосховищ АТ "Укртрансгаз".

"За січень-квітень поточного року в українські газосховища закачано 2,318 млрд кубометрів газу, що на 33% перевищує показники 2019-го. Суттєвий внесок в наповнення вітчизняних газосховищ роблять іноземні трейдери. За чотири перших місяці поточного року вони закачали 551 млн кубометрів газу - 24% від загального обсягу закачування. Це на 162% вище за показник минулого року", - інформує Укртрансгаз.

Компанія заявляє, що позитивну для українських ПСГ та ГТС динаміку можна пояснити трьома ключовими чинниками: високим рівнем завантаження європейських газосховищ, зниженням ціни на газ на світовому ринку та вигідними умовами для транспортування та зберігання газу в Україні. Отже, європейські гравці все частіше обирають українські ПСГ для сезонного зберігання природного газу.

"Станом на 1 травня 2020 нерезиденти зберігали в режимі "митний склад" 1,173 млн кубометрів газу. Порівняно з минулим роком обсяг газу, що належить іноземним компаніям, збільшився в 5,5 раза. Суттєво – в 6,7 раза - збільшилися і запаси резидентів. На 1 травня поточного року вони зберігали в режимі "митний склад" 1,197 млн кубометрів", - зазначили в компанії.

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Для транспортування газу до українських ПСГ іноземні трейдери все частіше використовують послугу потужності з обмеженнями в точках входу/виходу до/з ГТС - продукт short haul (короткий транзит) - який дає змогу отримувати знижку на транспортування між визначеними міждержавними точками входу та виходу.

У лютому 2020 року за цими тарифами компанії-нерезиденти протранспортували до ПСГ 15 млн кубометрів газу, у березні - 59 млн кубометрів, а у квітні - 225 млн кубометрів.

На сьогодні послуги українських ПСГ використовують компанії з Австрії, Естонії, Німеччини, Польщі, Словаччини, США, Франції та Швейцарії.