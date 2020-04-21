Укртрансгаз просить скасувати митні платежі для користувачів підземних сховищ

Укртрансгаз звернувся до Кабінету міністрів України з проханням скасувати зобов’язання зі сплати митних платежів при зберіганні природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ) у режимі "митний склад".

Про повідомляє пресслужба компанії.

«АТ «Укртрансгаз» звернулося до Кабінету міністрів України з проханням скасувати зобов’язання зі сплати митних платежів при розміщенні природного газу для зберігання у режимі «митний склад», - йдеться у повідомленні.

Обов’язковими ці платежі зробила постанова Кабміну "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року №450 і №461".

В Укртрансгазі наголошують, що необхідність забезпечення митних платежів у розмірі щонайменше 20% митної вартості розміщуваного природного газу значно зменшує економічну привабливість послуги "митний склад". Зазначається, що додаткові складності виникають для компаній-нерезидентів, які мають знайти українських партнерів, що забезпечать за них митні платежі на території України.

Оператор підземних сховищ відзначає, що кількість компаній, передусім іноземних, що зберігають газ в українських ПСГ, може значно зменшитися, а залучення нових замовників послуг зберігання газу – ускладнитися. Це, відповідно, призведе до скорочення відрахувань з боку АТ "Укртрансгаз" до державного бюджету та послаблення позиції України на європейському ринку газу.

"Поки не зрозуміло, скільки не дорахується бюджет України через таке непродумане рішення, але ризик втрат росте з кожним днем. Раніше АТ "Укртрансгаз" неодноразово звертався до Міністерства фінансів України та Державної митної служби України стосовно цього питання. Але питання й досі залишається невирішеним", - підкреслили в Укртрансгазі.

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Як повідомлялося, режим "митний склад" передбачає зберігання газу в українських ПСГ до 1095 днів без сплати митних платежів. Станом на 1 січня 2020 року обсяг природного газу в режимі "митного складу", що зберігали 29 контрагентів, становив 8,2 млрд кубометрів (близько 30% від загального обсягу зберігання газу), з них природний газ нерезидентів – 2 млрд кубометрів.